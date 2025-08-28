المركزية-أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان انه واستكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة.

واستُكملت اليوم، الخميس في 28 آب 2025، عملية تسلّم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية جنوب نهر الليطاني، وفق ما اعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، حيث جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.

تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها.

وتأتي هذه العملية تنفيذًا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

إنّ لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، إذ تشدد على أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية.

من جانبها، اعلنت الرئاسة الفلسطينية عن "تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان".

ومع انطلاق العملية، أشار رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية الى أن الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش اللبناني من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج البراجنة.

واعتبر دمشقية ان "سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا و"حماس" سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع".

وأكد ان "عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت".

من جهته، أفاد قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب بأن "السلاح الذي سلمته فتح للجيش اللبناني يضم ألغامًا وصواريخ".

وكانت "المركزية" أشارت الى ان الجيش اللبناني سيبدأ اليوم بتسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية بدءا من مخيمات البرج الشمالي والبص والرشيدية، ضمن جهود الدولة لحصر السلاح في يد الحكومة، مؤكدة ان "الجيش سيودع السلاح الذي سيجمعه من المخيمات في ثكنة صور".

من جهة ثانية، أفادت مصادر أمنية لـmtv بأن عناصر متفلّتة أطلقت النار في الهواء في مخيّم الرشيدية لأسباب مختلفة لا علاقة لها بتسليم السلاح.