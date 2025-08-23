Image
Aug 23, 2025 6:53 PM
الجيش: توقيف 9 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي جب جنين والخيارة - البقاع الغربي وأوقفت المواطنَين (ع.ط.) و(و.ف.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقًا لما يلي:
- دهم منزل المواطن (ح.ح.) وتوقيفه في بلدة جلالا – البقاع لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وتوقيف المواطن (ح.ز.) لاتجاره بالمخدرات، والسوريَّين (و.ك.) و(م.ر.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية منها في حوزتهم.
- توقيف المواطن (ع.ع.) والسوري (ح.ن.) في منطقة طبرجا – كسروان لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها ومبلغًا ماليًّا مزوّرًا، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
- توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة طريق المطار لارتكابه عدة جرائم منها التعدي على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح وإطلاق النار.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

