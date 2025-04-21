صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت مديرية المخابرات مواطنَين وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ح.ح.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم مختلفة منها: الخطف، السرقة، تعاطي المخدرات، افتعال إشكالات وإطلاق النار، سرقة دراجات نارية، وضبط مسدس حربي.

• توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة السان تيريز – الحدث لافتعاله إشكالًا في منطقة المشرفية بتاريخ 28/3/2025 وإطلاقه النار وإصابة أحد المواطنين.

وضمن إطار مكافحة تهريب المحروقات عبر الحدود اللبنانية – السورية، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عددًا من محطات المحروقات في بلدة النبي شيت – البقاع، وأوقفت 4 مواطنين و10 سوريين أثناء تعبئتهم مادة البنزين داخل غالونات، وضبطت 1148 غالون بنزين. وتبين خلال التحقيقات أن المضبوطات كانت مجهّزة ومعدّة تمهيدًا لتهريبها من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".