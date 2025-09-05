عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء ، بدأت مسيرات الدراجات النارية لانصار الثنائي تجوب شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت رفضا لمقررات مجلس الوزراء، وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل فيديوهات توثق المسيرات.

وشهدت المدينة الرياضية وطريق المطار أيضًا مواكب بالدراجات النارية شارك فيها مناصرون لـ”حزب الله”.

https://www.instagram.com/p/DOOz8FMCiCr/

https://www.instagram.com/p/DOOzP3YCkU-/

https://www.instagram.com/p/DOOwR36EanZ/

وكان الجيش اللبناني عزز انتشاره عند بعض مداخل الضاحية الجنوبية. ولفتت المعلومات ألا قرار من الثنائي للتجمع والتظاهر حتى الآن طالما أن أي قرار لم يصدر عن الحكومة وعند صدور القرارات عن الحكومة يبنى على الشيء مقتضاه.

وكان الجيش اللبناني رفع مستوى جهوزيته إلى 75% تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مكتفياً بمراقبة بعض النقاط الحساسة من دون أي انتشار عسكري مباشر في بيروت.

وأفادت المصادر بأنّ التوجيهات تقضي بعدم النزول إلى الشارع، ما ينعكس أجواء ميدانية هادئة ومريحة. وأكّدت المصادر أنّ ما يتم تداوله عن رفع الجهوزية إلى 90 أو 100% واستدعاء جميع الضباط والعسكريين غير دقيق.

وفي سياق متصل، أشارت "العربية" الى ان الجيش اللبناني لن يسمح بأي اعتداءات خلال الاحتجاجات المحتملة.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية للحدث: لن يُسمح بأي اعتداء على الأملاك خلال مسيرات الدراجات النارية. وستُتخذ تدابير استثنائية لمواكبة جلسة حصر السلاح، مؤكدة ان زمن قرار الحرب خارج إطار الدولة انتهى وخطة الجيش هي بداية مسار حصر السلاح بيد الدولة.

https://twitter.com/i/status/1964022611282702636