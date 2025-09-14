أفادت مؤسسة “روستيخ” بأنها سلّمت القوات المسلحة الروسية دفعة جديدة من المدرعات وناقلات الجنود.

وقالت المؤسسة في تقرير لها: “قامت شركة الأنظمة عالية الدقة التابعة لروستيخ بتسليم الجيش الروسي دفعة جديدة من مركبات BMP-3 وBMD-2. هذه المركبات المدرعة حصلت على تحسينات تجعلها أكثر فعالية خلال العمليات العسكرية”.

وأشارت “روستيخ” إلى أن مركبات BMP الجديدة التي حصل عليها الجيش الروسي جهّزت بشباك خارجية لحمايتها من القذائف والصواريخ الموجهة والدرونات، كما تم تغطية هياكلها بطبقات خاصة تصعّب رصدها من قبل رادارات ومعدات الرؤية التابعة للعدو، وزوّدت بمعدات حرب إلكترونية، كما حصلت مركبات BMD على تحديثات وتحسينات ومعدات جديدة أيضا.