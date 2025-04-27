نفّذ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة تحذيرية على هنغار مهدّد من الجيش الاسرائيلي في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار إسرائيلي مفاجئ، واعقبها بغارتين تحذيريتين استهدفتا الموقع المهدد في الحدت- حي الجاموس، وتصاعدت أعمدة الدخان من المكان المستهدف.

وبعدها، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت “الهنغار” المهدّد ، وتصاعدت سحب الدخان من المكان المستهدف وهرعت سيارات الاسعاف .

كما افيد عن حدوث انفجارات متتالية في الموقع المستهدف ما تسبب بتضرر عدد من الابنية والسيارات.

https://x.com/i/status/1916513737009213550

https://twitter.com/i/status/1916517574314967266

وعقب الغارة العنيفة ، افيد عن انتشار الجيش اللبناني في المكان .

https://x.com/i/status/1916543787825766593

واعلنت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو دمر بنية تحتية لحزب الله في الضاحية.

كما اعلن مسؤول إسرائيلي ان المبنى المستهدف في الضاحية كان يحتوي على أسلحة لـ"حزب الله"، واشار الى ان حزب الله خزّن أسلحة كبيرة في الموقع المستهدف."

وكتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “أكس”: “قبل قليل هاجمت طائرات حربية في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية ودمرت بنية تحتية تم استخدامها لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله الارهابي”.

وأضاف: “تخزين صواريخ في هذه البنية التحتية يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها”.

وتابع أدرعي: “لقد قام حزب الله الارهابي بتخزين صواريخ داخل مبنى في قلب المجتمع المدني اللبناني حيث يشكل ذلك دليلًا إضافيًا على استغلال حزب الله الارهابي السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية”.

وأشار إلى انه “قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت توجيه انذار مسبق للسكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة”.

وختم: “سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.

انذار مفاجئ: وجاء ذلك بعد ان توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإنذار مفاجئ وعاجل إلى الموجودين في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكتب أدرعي عبر “إكس”: “لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة”.

واعلنت القناة 12 الإسرائيلية ان "المبنى الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي قصفه في الضاحية يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة".

وعلى الاثر، افيد عن إطلاق رصاص كثيف في الضاحية الجنوبية لإنذار الناس بإخلاء المنطقة المهددة من قبل الجيش الإسرائيلي.

كما سجل تحليق كثيف لطيران الاستطلاع في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية، وشهدت المنطقة المهددة في الحدت- حي الجاموس حركة نزوح كبيرة للسكان.

فيما افادت مصادر ان المبنى الذي تهدد إسرائيل باستهدافه هو مخزن وليس مبنى سكنياً، ويقع خلف إكسبرس تشيكن في حي الجاموس.