أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "منتشر في جنوب سوريا"، مؤكدا أنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية.



وقال الجيش إنه "منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع دخول قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية"، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة وإن كان قد قام بانتشار جديد.



وأورد في بيان مقتضب أنه "يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات".



وقال مسؤول درزي في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية في سوريا، إنه "لم يكن هناك أي انتشار لجنود إسرائيليين" في المنطقة.



وأضاف المسؤول الدرزي أن الوجود العسكري الإسرائيلي "يقتصر، على ما يبدو، على محافظة القنيطرة" قرب مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل وضمتها، حيث "أقام الجيش مواقع" بعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول.