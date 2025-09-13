أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي أنّ طائراته أغارت قبل قليل على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، قال إنه كان يُستخدم من قبل حركة حماس لإقامة بنى تحتية عسكرية “جرى توظيفها للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة”.

وأضاف، “قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك تحذير السكان، واستخدام ذخائر دقيقة، ومشاهدات جوية ومعلومات استخباراتية إضافية.”

وتابع، “المنظمات في القطاع تنتهك بشكل منهجي أحكام القانون الدولي، مستخدمة المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية وتعمل في أوساط السكان المدنيين.”

وختم، “الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد المنظمات في قطاع غزة.”