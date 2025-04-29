أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد طائرة مسيرة كانت تحاول تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران.

وأضاف الجيش في منشور على حسابه في "إكس": "تم إسقاط الطائرة بدون طيار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "تمكن مقاتلو الجيش الإسرائيلي الذين وصلوا إلى المكان من العثور على طائرة مسيرة كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع (إم 16) وذخيرة".

واختتم المنشور بالقول إنه "تم تسليم الأسلحة المصادرة إلى قوات الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".