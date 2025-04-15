المركزية- نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية ظهر اليوم مستهدفة "رابيد" عند مفترق سمخيا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بـ3 صواريخ موجهة ، وقد اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان "أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل".

وقال الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في حزب الله في منطقة عيترون جنوبي لبنان.

الى ذلك، اطلق الجيش الاسرائيلي النار من الأسلحة الرشاشة ترهيبا باتجاه ميس الجبل.

وحلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في اجواء صور ومحيطها.

وشن الطيران الحربي غارة على منطقة وادي مظلم في بلدة راميا وألقى قنابل مضيئة في أجواء حولا.