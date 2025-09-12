أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش يستعد لبدء الاجتياح البري لكامل مدينة غزة.

فيما يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اليوم لبحث مواصلة احتلال غزة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

ومنذ 3 أيام تشهد مدينة غزة حركة نزوح كثيفة، وسط مخاوف وقلق المدنيين، في ظل عدم وجود أماكن آمنة تؤويهم على الرغم من الإعلان الإسرائيلي بوجود مخيمات انسانية آمنة في منطقة المواصي جنوب القطاع.

بالتزامن حذر الجيش الإسرائيلي من أن بقاء سكان مدينة غزة في المنطقة "يعرضهم للخطر"، مجددا دعوات المغادرة، والتوجه نحو أماكن حددها في الجنوب.

بينما أكدت الأونروا أن المدنيين في غزة عالقون بلا مكان آمن، مضيفة أن العائلات لا تزال تواجه ضروفا قاسية وانعداماً متصاعداً في الأمن الغذائي.

كما دعت في بيان اليوم الجمعة إلى وقف إطلاق النار "قبل فوات الأوان"

أتت تلك التطورات فيما يعيش القطاع الفلسطيني المدمر حصاراً وشحاً في دخول المساعدات الانسانية والغذائية.