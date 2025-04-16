نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل أمس، 3 غارات متتالية مستهدفاً وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا.

وتعليقاً على هذه الغارات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان.

وقال: "سنواجه محاولات إعادة تأهيل أو إنشاء أي وجود عسكري لحزب الله تحت غطاء مدني".

أمس، استهدفت أيضاً مسيَّرة إسرائيلية سيارة من نوع "رابيد" على طريق عيترون- بليدا جنوبي لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في حزب الله في عيترون .

وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي على "اكس": "هاجمت طائرة مسيرة في وقت سابق اليوم في منطقة عيترون في جنوب لبنان وقضت على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله".