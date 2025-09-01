اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس" الآتي:

هاجم جيشنا أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله بعد ان تم رصده داخل موقع مهم للتنظيم في المنطقة في جنوب لبنان.

أنشطة هذا العنصر شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل جيشنا العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.

من جهة أخرى، نفى رئيس بلدية برج الملوك - مرجعيون ايلي سليمان، نفياً قاطعاً دخول جنود اسرائيليين الى البلدة وارتشافهم القهوة في محل "أكسبرس". وأسف سليمان في بيان "لنشر أحد المواقع الإخبارية لمثل هذا الخبر ".

وأكد "عدم دخول أي جندي غريب إلى الضيعة،' وأشار الى انه "لا يوجد أصلًا محل إكسبرس ما بين البلدة والحدود اللبنانية - الفلسطينية" . ودعا سليمان المواقع الإخبارية التحقق من المعلومات من مصادرها قبل نشرها أخباراً عارية من الصحة..