أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة معادية كانت قد أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية.

وأوضح الجيش أن الطائرة "تم رصدها ومتابعتها من قبل أنظمة الدفاع الجوي"، قبل أن يتم اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي السياق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الطائرة المسيّرة التي اعترضها سلاح الجو الإسرائيلي كانت قد انطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة هجمات تنفذها جماعة الحوثي ضد إسرائيل.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق الشرقية من البلاد "وفقًا للبروتوكولات المعتمدة"، ما دفع السكان إلى التوجه للملاجئ.