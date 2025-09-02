المركزية- ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الوزاني الحدوديّة.

والقت درون اسرائيلية مناشير في بلدة رب ثلاثين تتضمّن اتهامات لـ"حزب الله "بإعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض تحت غطاء أعمال حفر وبناء. ويحذّر المنشور المواطنين من التعاون مع هذه الأعمال.

من جهة أخرى، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “X”: “أغار الجيش الإسرائيلي مساء أمس على آليتيْن هندسيتيْن كانتا تعملان على إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقتيْ يارون ورب الثلاثين في جنوب لبنان.”

وتابع: “أنشطة الآليات الهندسية شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم: “سنواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل”

https://twitter.com/i/status/1962759930546434463

وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة في اتجاه حفارة في بلدة يارون سبق ذلك القاء قذيفة مضيئة في المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش ويارون.

وألقت "طائرة دون طيّار (درون) إسرائيليّة قنبلةً في الحيّ الشّرقي (الحارة القديمة) في مدينة ​ميس الجبل​- قضاء مرجعيون، في اتجاه إحدى الحفّارات الّتي تعمل على إزالة الرّكام لصالح مجلس الجنوب. من ثمّ سقطت الطّائرة على الأرض في المنطقة، من دون وقوع إصابات بشريّة، فيما تعرّضت الحفّارة لأضرار مادّيّة".

ويسجل تحليق للمسيرات المعادية بشكل كثيف جدا، فوق النبطية وبلدات اقليم التفاح وزبدين وميفدون والنبطية الفوقا وشقرا وعدد من البلدات.

المنشور:

: