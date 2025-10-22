المركزية- إختتمت المرحلة الأولى من بطولة لبنان في كرة السلة بفوز كبير لنادي الحكمة على حساب نادي البترون في غزير.

وإفتتح الحكمة مشواره في بطولة لبنان بإنتصار كبير على حساب الوافد الجديد الى الدرجة الاولى نادي البترون بنتيجة 108-65 بعد سيطرته على أجواء اللقاء منذ البداية الى صفارة الختام. وبرز في المباراة لاعب الحكمة الجديد الجنوب السوداني ماكور مايكر الذي سجل 27 نقطة في اللقاء حيث برهن على مستوى عال، فيما إفتقد نادي البترون لأجانبه اذ لم يتمكن المدرب شربل فغالي من إشراك سوى أجنبي واحد هو أنتوني فيرلي لاعب الأنترانيك السابق بسبب عدم حصول الأجنبي الثاني رامون غالواي على كتاب إستغناء من فريقه القديم. أما الاجنبي الثالث، فلم يصل بعد الى لبنان.

وتبدأ اليوم الجولة الثانية من البطولة بلقاء يجمع الانطونية خارج ارضه امام نادي المركزية جونية الذي شكل فريقاً قوياً في البطولة هذا الموسم، وذلك عند الساعة 8h30 مباشرة عبر MTV. وسيحاول الأنطونية أن يظهر بشكل مختلف عن لقائه الأول في البطولة الذي إنتهى لصالح فريق الشانفيل.