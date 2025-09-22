المركزية- شاركت الجمعية الطبية اللبنانية - الأوروبية في الطاولة المستديرة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية world health organization والمخصصة لحشد جهود الجسم الطبي في الاغتراب لمواجهة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية الصحية، لا سيما في الحالات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والضعيفة.

مثلت الجمعية الأمينة العامة الدكتورة نيكول جبارة التي كان لها مداخلة تطرقت فيها الى الأوضاع الصحية التي باتت تعانيها البلدان وكيفية مواجهة التحديات، كما تحدثت عن تجربة الجمعية من حيث حشد الطاقات الطبية في الخارج في خدمة تعزيز صحة المواطنين في لبنان.

وأشارت الى أن "هذه المشاركة تبرز أهمية تقدير خبرة المغتربين والتزامهم بتعزيز النظم الصحية، وتشجيع نقل المهارات، وتعزيز المساواة في الحصول على الرعاية الصحية".

تجدر الاشارة الى أن هذه الطاولة المستديرة تعدّ جزءًا من المشاورة الإقليمية حول التوصيات المؤقتة لفريق الخبراء الاستشاري (EAG) بشأن مدوّنة الممارسات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين.