الجمارك السورية تضبط شحنة مخدّرات على الحدود اللبنانية السورية

ضبط عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي في ريف حمص شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت في حوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيان إنه تمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبط الأصولي وتحويل القضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المهرّب وكان معبر نصيب الحدودي مع الأردن قد شهد في كانون الثاني الماضي ضبط شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تجاوزت سبعة ملايين حبة كانت مخبأة داخل إرسالية معدّة للتصدير إلى الخارج

