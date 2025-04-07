قررت الجزائر، يوم الاثنين، غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتراضا على ما وصفته بالاختراق المتكرر للمجال الجوي الجزائري.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية غلق المجال الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيرة في أواخر مارس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 7 أبريل 2025".

وأوضح التلفزيون الرسمي الجزائري أن القرار "يشمل الملاحة الجوية الآتية من مالي أو المتوجهة إليها، ويسري تطبيقه بدءا من اليوم الاثنين 7 أبريل".

كانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت في وقت سابق، الاثنين، قرارا عبرت فيه عن رفضها للبيان الذي وجهت فيه حكومة مالي "اتهامات خطيرة إلى الجزائر"، والبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل بشأن إسقاط الجيش الجزائري مسيرة مسلحة قال انها اخترقت المجال الجوي الجزائري.

ويوم الأحد، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو قرب الحدود المشتركة.

وقالت الدول الثلاث إن القرار اتخذ من قبل هيئة رؤساء تجمع دول الساحل، وسط أزمة متفاقمة مع الجزائر التي أعلنت مطلع أبريل إسقاط طائرة دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه "عمل عدائي متعمد".

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في الأول من أبريل إسقاط طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.