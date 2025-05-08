ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود الدبلوماسية المتميزة ومساعي الوساطة الحميدة لسلطنة عمان والتي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، جنبًا إلى جنب مع جهود الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يخفف الاتفاق -في حال الالتزام بتنفيذ بنوده- من المعاناة الإنسانية للشعب اليمنيّ.

كما تتطلّع أن يخفض من حدة التصعيد العسكريّ الحاليّ وأن يساهم إيجابًا في الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيليّ على قطاع غزة وعلى ملفات أخرى مهمة في المنطقة، فضلا عن استعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وضمان انسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في البحار والممرات المائية في المنطقة.

وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التزامها بقرارات مجلس الجامعة في شأن دعم الحكومة اليمنية الشرعية وما تتخذه من إجراءات لحفظ وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.