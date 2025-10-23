قبل 7 أشهر على موعد الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في أيار المقبل، تحاول معظم الأحزاب حسم العناوين الانتخابية الكبرى التي ستخوض على أساسها الاستحقاق المقبل.

ففيما يبدو واضحاً أن القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ«السيادية»، وأبرزها «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، ستخوض المعركة تحت عنوان استكمال بناء الدولة، من خلال حصرية السلاح وإنهاء الدور العسكري لـ«حزب الله»، بدأ «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، باعتباره الفريق الأساسي في المعارضة، التصويب على أداء الحكومة، ولكن وبشكل أساسي على أداء وزراء «القوات» و«الكتائب»، من خلال حملة تهدف لإقناع الشارع المسيحي بأن الشعارات التي رفعها الحزبان، خلال رئاسة العماد ميشال عون، ووجودهما في المعارضة، غير قابلة للتطبيق، وأبرزها الشعار القواتي: «نحنا بدنا وفينا».

ويرفض النائب في تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور الحديث عن أن «التيار الوطني الحر»، الذي ينتمي إليه، يركّز في معركته الانتخابية المقبلة على التصويب على أداء «القوات» و«الكتائب» الحكومي.

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا بوارد التركيز على أداء فريق سياسي محدد داخل الحكومة إنما على الأداء الحكومي العام، الذي امتاز حتى الآن بالمواربة في طرح الخطوات الإصلاحية الجدية، كما بالتخاذل في مواجهة الملفات السياسية المصيرية».

ويقول جبور: «على سبيل المثال لا الحصر، في ملف السلاح، تدفن الحكومة رأسها في الرمال متهرّبةً من الوضوح والحزم في مقاربة الموضوع. وفي ملف النازحين السوريين، تعمل الحكومة على جذب هؤلاء بفتح آفاق التعليم الرسمي أمامهم، في حين غابت كل أسباب بقائهم في لبنان».

وأضاف: «كما أنه في القوانين الإصلاحية تقصّدت الحكومة إرسال مشروع قانون إصلاح المصارف مفخخاً بشرط إقرار قانون الفجوة المالية، وبالتالي مربوطاً به، مما حدا بالمجلس الدستوري إلى إبطال القانون ووقف تنفيذه. أما في مشاريع حياتية، كالكهرباء والمياه، لم يجد وزير الطاقة (المحسوب على القوات) غير خطط ومشاريع أسلافه ليكمل بها ويستند عليها، ناسياً وعود فريقه السياسي بالحلول السحرية والسريعة».

ويخلص جبور إلى القول: «نرى أنه من الصعب أن نجد في أداء هذه الحكومة ما لا يشكل مادة وعنواناً جديرين بحملة انتخابية ناجحة».

بالمقابل، تعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن «المشكلة الأساسية لدى قيادة (التيار الوطني الحر) هي أنها لا تتعلم من التجارب، ولا تقرأ جيداً دروس الماضي، لذلك هي في مسار تراجع مستمر منذ انتخابات 2009، مروراً بـ2018، ثم في انتخابات 2022. وهذا سيتواصل في انتخابات 2026».

وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار يحاول أن يستعيد وضعيته بمزيد من الكذب حول أداء وزرائنا، لكن الناس كشفت هذا الفريق على حقيقته، وبأنه يكذب لكسب أصواتها، واستثمرها بمشروعه».

وتضيف المصادر: «صحيح (نحنا بدنا وفينا)، ولذلك انتصر مشروعنا الاستراتيجي. وكما نحن على وشك الانتهاء من سلاح (حزب الله)، فسننتهي سياسياً من حلفاء الحزب الذين أفسدوا الحياة السياسية في لبنان، وفي طليعتهم (التيار الوطني الحر)».

بولا أسطيح - الشرق الاوسط