كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية كواليس اللقاء، الذي وصفته بـ"الأكثر غرابة"، ‏والذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان.

والتقى ترامب وزيلينسكي، السبت في الفاتيكان، على هامش جنازة البابا فرنسيس. ‏وعقب ذلك، قال الرئيس الأوكراني: "اجتماع جيّد. تمكّنا خلال اللقاء الثنائي من ‏مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج".‏

وأضاف: "كان لقاءً رمزياً للغاية، يحمل إمكانية أن يصبح حدثاً تاريخيّاً إذا تمكّنا ‏من تحقيق نتائج مشتركة. شكرا لك، الرئيس دونالد ترامب!".‏

وقالت "التلغراف" عن اللقاء: "شكّل مشهد جلوس زيلينسكي وترامب وجهاً لوجه في كاتدرائية ‏القديس بطرس إحدى أكثر اللقاءات غرابة للحرب الجارية، بل وللسياسة العالمية ‏رفيعة المستوى، منذ سنوات".‏

أضافت: "يعتقد أن ترامب هو من دفع من أجل عقد اجتماع فردي مع زيلينسكي ‏استمر نحو 15 دقيقة".‏

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أنّ الأميركيين "أرادوا القيام بذلك". ‏

وتابعت الصحيفة: "خلال محادثات السلام الأخيرة في لندن، طرح المسؤولون ‏الأوكرانيون فكرة استخدام جنازة البابا كخلفية للقاء مباشر مع ترامب في الجنازة، ‏لكنهم كانوا قلقين بشأن كيف ستبدو الصورة العامة".‏

وفي ما يتعلق ببريطانيا، فلم يُرتَّب أي اجتماع رسمي قبل يوم اللقاء، ولم يُطالب ‏رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أو يتوقع عقد مثل هذا اللقاء الفردي، وفق ‏الصحيفة ذاتها.‏

وذكرت أنه "حسب الحاضرين، فقد كان كير يسير مع الأمير ويليام في الكنيسة ‏عندما التقيا بحلفائهما.. وقد تحلى الأمير ويليام بالحكمة ليسمح للزعيمين بالحديث ‏على انفراد".‏

وتابعت بالقول إنّ "ترامب وزيلينسكي انفصلا عن المجموعة، وسارا نحو زاوية الكنيسة ‏حيث وضع مسؤولو الفاتيكان، الذين كانوا يرتدون أردية سوداء، ثلاثة كراسي على ‏عجل. اقترب ماكرون وصافح الرئيس الأوكراني بقوة قبل أن يلمس ذراع ترامب".‏

وأردفت: "تبادل ترامب بضعة كلمات مع ماكرون، وأُزيل الكرسي الثالث تاركا ‏ترامب وزيلينسكي بمفردهما لتصفية الأجواء".‏

وأحيط الكثير من الغموض، حسب الصحيفة، بـ"الكرسي الثالث"، وما إذا كان ‏مخصصا لماكرون، أو كير، أو لمترجم فوري.‏

ووفقاً لقارئ شفاه نقلت عنه وسائل إعلام بريطانية، فإنه يُمكن رؤية ماكرون وهو ‏يُصافح زيلينسكي بحرارة، قبل أن يجذب ترامب الرئيس الفرنسي نحوه، ثم يقول: ‏‏"تمهّل، دعني أحضر..." قبل أن تتغيّر لقطة الكاميرا.‏

وبحسب قارئ الشفاه، فقد خاطب ترامب الرئيس الفرنسي قائلاً: "لا يجب أن تكون ‏هنا، أحتاج منك أن تسدي لي معروفاً، لا يجب أن تكون هنا". ويمكن رؤية ‏زيلينسكي وهو يومئ برأسه.‏

وأوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الكرسي كان مخصصاً لمترجم فوري، ‏وليس لماكرون، وقلّلت من شأن أي توترات.‏

وأضافت إحدى المصادر أن الرئيس الفرنسي "شجع ترامب على مقابلة ‏زيلينسكي"، مشيرة إلى أن "ماكرون تحدث إلى زيلينسكي مسبقا لضمان تحدثه ‏مباشرة إلى ترامب".‏

وأكد المصدر أنه في حين لم تُنظّم فرنسا اللقاء، إلا أنها "سهّلت" عقده، بينما كان ‏الفاتيكان مسؤولا عن "الخدمات اللوجستية".‏