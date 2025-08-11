المركزية- مع بلوغ درجات حرارة الطقس ذروتها بما يؤجّج الضغط على استعمال المكيّفات الهوائية على مساحة لبنان من دون استثناء أي منطقة، طرأ عطل على أحد محوّلات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية منتصف ليل 10 آب الجاري، وتعمل الفِرق الفنيّة في مؤسسة كهرباء لبنان على إعادة ربط المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار والمحركات العكسية بالذوق والجية تدريجيًا على الشبكة، كما أن أعمال الصيانة والتبريد جارية حاليًا من قبل فرق الصيانة لإعادة ربط المجموعة البخارية في معمل دير عمار (150 ميغاوات) كما أعلنت المؤسسة.

في السياق، رجّحت مصادر في "مؤسسة كهرباء لبنان" عبر "المركزية" أن تعود ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى طبيعتها بين منتصف ليل اليوم وصباح الغد على أبعد تقدير.

3 بواخر إلى لبنان

وأفادت المصادر أن "مشكلة ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي يعود إلى عطل تقني وليس إلى أزمة نقص في الفيول لزوم معامل الإنتاج"، كاشفة في هذا الإطار عن وصول ثلاث بواخر أواخر الشهر الجاري محمّلة كل منها 30 ألف طن من الفيول".