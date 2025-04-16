المركزية- أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير، ما أدّى الى سقوط قتيل وجريح. واعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان.

ايضا استهدفت مسيرة اسرائيلية دراجة في حانين تسببت وفق "وزارة الصحة" "باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح".

واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لاحقا، عبر منصة “إكس”، أن "طائرة مسيرة لسلاح الجو اغارت في وقت سابق اليوم الأربعاء، على احد عناصر حزب الله في منطقة حنين جنوب لبنان".

وأقدمت جرافة اسرائيلية معززة باليات على جرف الطريق الملاصق للجدار الاسمنتي في منطقة الحدب - خلة وردة في عيتا الشعب ، كما شهدت الاجواء تحليقا للطيران الاستطلاعي في الاجواء.

وعصرا، اغارت مسيرة معادية بصاروخ موجه مستهدفة غرفة جاهزة في حي الدواوير في عيتا الشعب.

كما استهدفت مسيرة غرفة جاهزة في بلدة الزلوطية وغرفة أخرى في البستان عند الحدود في قضاء صور.

كما استهدفت مسيرة غرفا جاهزة في محيط الحسينية في بلدة شيحين.

والى ذللك، سجل مساء اليوم خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

غارات ليلا: وإستهدف الجيش الاسرائيلي ليلاً، مركز الدفاع المدني التابع لجمعية "الرسالة" الاسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين.

كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين.

الى ذلك، قتل المـواطن محمد بيضون متأثراً بإصابته جراء غارة استـهدفت أمس ســيارة في عيترون وأدت إلى مقتل المواطن علي بيضون.