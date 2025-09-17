آخر الأخبار
Sep 17, 2025 5:02 PM
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على تقاطع الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى جل الديب ومن زوق مصبح باتجاه جونية وصولاً حتى مفرق غزير
ترامب وستارمر يوقعان اتفاق تعاون تكنولوجي بين الولايات المتحدة وبري...
2025-09-18 15:48:34
الجيش الإسرائيلي: تفاصيل هجوم اللنبي لا تزال قيد التحقيق لمعرفة ملا...
2025-09-18 15:47:09
هيئة البث الإسرائيلية: منفذ هجوم معبر اللنبي الذي أدى إلى مقتل إسرا...
2025-09-18 15:46:21
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
ترامب وستارمر يوقعان اتفاق تعاون تكنولوجي بين الولايات المتحدة وبريطانيا
الجيش الإسرائيلي: تفاصيل هجوم اللنبي لا تزال قيد التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث
هيئة البث الإسرائيلية: منفذ هجوم معبر اللنبي الذي أدى إلى مقتل إسرائيليين ليس جنديا أردنيا
"وطن الإنسان": من قمّة الدوحة إلى الهيئات الناظمة… مسار التمسّك بالثوابت
الوفاء للمقاومة تستنكر استمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الاميركية
لجنة الأشغال تتابع درس موضوع ترسيم الحدود مع قبرص.. عطية: خلاف قانوني على إحتساب المساحة
نشاط القائد
الناطق باسم الحكومة الأردنية: نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة
لجنة التربية تقر مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي
فرعية التربية تتابع درس اقتراح قانون لإدخال المتعاقدين في التعليم المهني إلى الملاك
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسلح قادم من الجانب الأردني أطلق النار عند معبر الملك حسين قرب الحدود مع الأردن
دوليات
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
صحة
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
