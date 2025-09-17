Sep 17, 2025 5:02 PMClock
أبرز الأحداث
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على تقاطع الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى جل الديب ومن زوق مصبح باتجاه جونية وصولاً حتى مفرق غزير

