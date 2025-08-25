4:07 PMClock
عدل وأمن
التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله

المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوبين من بينهم المواطن (ب.ج.) بتاريخ 14 /8 /2025، وبعد التوسع في التحقيق مع الموقوف من قبل مديرية المخابرات بالتزامن مع عمليات استعلام وتقصٍّ ومراقبة، تَبين أنه أحد المتورطين في جريمة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان وخطفه بتاريخ 7 /4 /2024 في بلدة حاقل - جبيل وقتله لاحقًا، كما أنه أحد أخطر المطلوبين لارتكابه جرائم مختلفة أبرزها:
•    تأليف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.
•    تأليف عصابة خطف لبنانيين وأجانب مقابل فدية مالية.
•    الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة وتنظيم مستندات مزورة لأفراد عصابته.

