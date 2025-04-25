مثل رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب أمام المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لإستجوابه بشأن ملف المرفأ.

وحضر مع دياب وكيلاه النقيبان امل حداد ورشيد درباس بحضور عدد من المحامين من ممثلي جهة الادعاء الشخصي.

وفي هذا السياق، أفادت معلومات mtv عن انتهاء جلسة التحقيق مع حسان دياب الذي لم يتقدم بدعوى مخاصمة أو بدفوع شكلية.

وخرج دياب من دون الإدلاء بأي تصريح وتحدث وكيله رشيد درباس معتبرا أن دياب متمسك بالتحقيق وقد رد على كل الاسئلة وتبلغ بالجلسة عبر الاعلام واتى لعدم عرقلة التحقيق بالرغم من انه تقدم سابقا بدعوى مداعاة الدولة.

وقال دياب بعد مغادرته قصر العدل ان الجلسة كانت ممتازة.

فرنسا: وفي سياق متصل، أفادت مصادر للحدث بأن نسبة كبيرة من التحقيق بانفجار مرفأ بيروت تم إنجازها وتبقت بعض الثغرات قبل إنتهاء التحقيق ولا مهلة محددة لإنجازه.

كما أشارت إلى أن وفدًا قضائيًا فرنسيًا سوف يزور بيروت الاثنين المقبل بطلب من القضاء اللبناني لتزوده بآخر نتائج تحقيقاته حول انفجار المرفأ ويحق له الإطلاع على نتائج تحقيقات لبنان، كما أفادت المصادر بأن فرنسا سلّمت لبنان نتائج تحقيقاتها حول التربة وصور الأقمار الاصطناعية بانفجار المرفأ .

وأوضحت المصادر أن الدول كافة تعاونت مع لبنان وأعطته صور الأقمار الاصطناعية بعد انفجار المرفأ وستكشف بعد انتهاء التحقيق .