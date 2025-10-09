أعلن البيت الأبيض امس أنّ الرئيس دونالد ترامب سيخضع الجمعة لفحص طبّي سنوي روتيني في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان إنّ ترامب البالغ من العمر 79 عاماً “سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني”.

وسيُجرى هذا الفحص للرئيس بعدما خضع في نيسان لفحص طبي آخر وصفه البيت الأبيض يومها أيضاً بالسنوي وأصدر في أعقابه طبيب الرئاسة شون باربابيلا تقريراً قال فيه إنّ الرئيس “يتمتّع بصحة ممتازة”.