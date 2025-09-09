Sep 9, 2025 10:13 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

ترامب أكد لأمير قطر ورئيس وزرائها أن الهجوم الإسرائيلي لن يتكرر

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر عن "اعتقاده بأن الهجوم الإسرائيلي على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطر مؤسف، وإنه وجه المبعوث ستيف ويتكوف لتحذير قطر من الهجوم".
 
وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر وأكد للأخير أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o