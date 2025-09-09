أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر عن "اعتقاده بأن الهجوم الإسرائيلي على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطر مؤسف، وإنه وجه المبعوث ستيف ويتكوف لتحذير قطر من الهجوم".



وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر وأكد للأخير أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم".