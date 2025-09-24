أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن "دافعي الضرائب الأميركيين يربحون من التوريدات الجديدة للأسلحة لأوكرانيا، إذ أنها لم تعد تمنح مجانا بل تدفع ثمنها الآن دول الناتو"، بحسب وكالة "تاس".

وقالت : "أعلن الرئيس دونالد ترامب أننا سنواصل بيع الأسلحة لحلف الناتو، ويمكن للحلف وأوكرانيا اختيار كيفية استخدام تلك الأسلحة".

أضافت: "لكن الطريقة التي تم بها التفاوض على صفقة الأسلحة هذه في عهد الرئيس ترامب تضع أميركا في المقام الأول، لأننا نبيع تلك الأسلحة لأوكرانيا، أي للناتو، والحلف يزود أوكرانيا بتلك الأسلحة، لذا فإن دافعي الضرائب الأميركيين يستفيدون منها. هذا تغيير وتحول في الموقف مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن".

وكان ترامب أكد عقب محادثاته مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس أن الولايات المتحدة ستواصل بيع الأسلحة لدول الناتو.