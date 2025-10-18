اتهمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت القاعدة الشعبية المصوّتة للحزب الديمقراطي بأنها “تشمل إرهابيي حماس ومجرمين عنيفين وأجانب غير شرعيين”، في تصريح أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.

وفي مقابلة عبر قناة “فوكس نيوز”، قالت ليفيت إن “الدائرة الانتخابية الرئيسية للحزب الديمقراطي مكوّنة من إرهابيي حماس، والمهاجرين غير الشرعيين، والمجرمين العنيفين”، وذلك ردًا على مقطع فيديو عرضه مقدمو القناة للمرشح الأوفر حظًا لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني، حيث رفض خلاله القول إنه يعتقد أن حماس يجب أن تنزع سلاحها.

وأضافت ليفيت أن “الرئيس ترامب هو من يريد السلام حقًا، وهو من حرر فلسطين”، على حد تعبيرها، معتبرة أن “الديمقراطيين لا يهتمون بما يجري في غزة، بل يتحركون فقط لإرضاء قاعدتهم اليسارية المتطرفة”.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عنها قولها إن “هذه القاعدة تشمل معادين للسامية وإرهابيين ومجرمين يريدون التجول بحرية في الشوارع الأميركية”، مضيفة أن الحزب الديمقراطي “لا يدافع عن مبدأ سوى تلبية نزعات التطرف داخل قواعده”.