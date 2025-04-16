Apr 16, 2025 11:35 AMClock
دوليات
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"البنتاغون": لم نقلّص قواتنا في سوريا

أوضحت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، تعليقا على تقارير حول تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، أنه يعيد نشر قواته بشكل دوري هناك لتلبية المتطلبات الميدانية، نافيا تقليصها.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة “نوفوستي”: “تعيد وزارة الدفاع نشر قواتها بصورة دورية استجابةً للمتطلبات التشغيلية والظروف الطارئة”.

وأضاف: “تعكس هذه التحركات مرونة الاستراتيجية الدفاعية الأميركية وقدرتها على التكيف مع التهديدات الأمنية المتغيرة، فضلا عن إمكانية الانتشار السريع في أي مكان حول العالم”.

يشار إلى أن هذا التعليق يأتي بعد أن ذكرت قناة “سي بي إس نيوز” يوم الثلثاء الماضي، أن واشنطن تدرس خفض عدد قواتها في سوريا، والتي تقدر حاليا بنحو 2000 جندي، مع تركيز القوات المتبقية في عدد أقل من القواعد.

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