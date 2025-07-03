أشارت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الى أن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تراجع برنامج طهران النووي للوراء لما يصل إلى عامين.

وقدم المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل هذا التقدير في إفادة صحافية، مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".

وتابع: "نتائج الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل دون تغيير بعدما تم القضاء عليها".

وفي 22 حزيران وبعد أيام من الضربات الإسرائيلية على إيران، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وعقب ذلك، قصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر، كما أعلنت تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات التي وجهتها بلاده للبرنامج النووي الإيراني، "كانت قوية ومدمرة".

وأضاف أن "المواقع التي ضربناها في إيران دمرت بالكامل".

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضرارا جسيمة وفادحة" بالمنشأة.