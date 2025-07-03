إعترف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، بأن الولايات المتحدة كانت في عهد الرئيس السابق جو بايدن توزع الأسلحة من دون تفكير، مؤكدا أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وردا على سؤال الصحافيين “هل تعتقد أن إدارة بايدن فتحت الباب فعليا أمام أوكرانيا وقالت لهم خذوا كل ما تريدون، دون مراقبة كميات الأسلحة المنقولة؟ هل هذا أحد الأسباب التي تدفعك لتفقد المخازن؟”، أجاب بارنيل: “أعتقد أنه في عهد إدارة بايدن، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جدا من دون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها”.

وأضاف: “أرى أن الرئيس الجديد قد تم انتخابه لكي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا. جزء من عملنا هو تقديم بيانات للرئيس تمكنه من تقييم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حاليا وأين كنا نرسلها. عملية التحليل هذه تجري الآن”.