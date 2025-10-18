المركزية – فيما يلتقي المتابعون لمسار التطورات في لبنان والمنطقة على إمكانية اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل انطلاقا من التحضيرات القائمة لدى الطرفين للمعركة المفترضة، الا انهم يجمعون على ان المؤشرات والمعطيات الراهنة تؤشر الى استعداد تل ابيب لاعطاء الأولوية ومعها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في أي عمل عسكري لإيران . لذلك يرون ان إسرائيل قد تلجأ الى جولة قتال اكثر من معركة وأقل من حرب ضد مراكز حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية ومحاولة التقدم البري من الحدود السورية – اللبنانية تجاه البقاع الغربي والاوسط للوصول الى مخازن الصواريخ التي تدعي إسرائيل انها موجودة .

يذكر ان هناك قرارا اميركياً ودولياً بعدم السماح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته العسكرية بما يهدد امن إسرائيل من جديد بعد سنوات . لذلك لن تسمح واشنطن وتل ابيب ببقاء حزب الله في لبنان بهذه القوة، خصوصا بعدما نشر الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية اخيرا فيديو " نحن اهل الميدان 2 "يتضمن استعراضاً لبعض القدرات العسكرية والصاروخية واستعداد المقاومين لأي حرب محتملة . وإعادة لكلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة رممت قدراتها ومستعدة لردع أي عدوان .

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العسكرية والأبحاث الاستراتيجية العميد ركن المتقاعد هشام جابر اذ ينفي لـ "المركزية" وجود رغبة أميركية للتورط في حرب جديدة ضد ايران اولا، لعلم رئيسها دونالد ترامب ان كلفتها ستكون كبيرة ، وثانياً كونه رجل اعمال يدعي السعي لانهاء الحروب القائمة، اخرها الحرب على غزة التي كانت تؤهله في رأيه لنيل جائزة نوبل للسلام . إضافة يجب الا ننسى هنا انتقاده اللاذع لما سبق ان شنه اسلافه من حروب على العراق وأفغانستان وسواهما كانت فاتورتها المالية والبشرية كبيرة على الشعب الأميركي .اسرائيل من ناحيتها تريد توريط واشنطن في حربها على ايران كما سابقا لكن هل تنجح اليوم، اشك في ذلك .

اما بالنسبة الى توجيه ضربة عسكرية لحزب الله بعد الانتهاء من غزة فذلك غير مستبعد طالما هو يحتفظ بسلاحه خصوصا الثقيل منه كالصواريخ الاستراتيجية والباليستية المقلقة لإسرائيل والموجودة شمال الليطاني في بواطن الجبال وليس في البقاع الذي تفتقر ارضه للمرتفعات . مع ذلك يبقى البقاع خاصرة حزب الله الرخوة ما يعطي الارجحية لاي دخول بري الى لبنان عبره لان الجيش الإسرائيلي تجنب ويتجنب الانزالات بواسطة المروحيات باعتبارها مصيدة لقواته سهلة المنال من قبل رجال المقاومة .

ويختم لافتاً الى ان نتنياهو وحكومته يتطلعان دائما الى استمرار الحرب بمعزل عن البلد او الجبهة باعتبار ان السلام لم يجلب لاسرائيل سوى التنازلات والسقوط . المتاح من هذه المشهدية العسكرية سيبادر اليه بعد تهيئة الأرضية اللازمة والظروف السانحة .

