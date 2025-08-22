المركزية - زار رئيس البعثة العسكرية الإيطالية MIBIL الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد، ومديرية المكتب التعاون العسكري المدني الإيطالي، مستشفى سبلين الحكومي، حيث تم تقديم جهاز تصوير شعاعي متنقل الى المستشفى، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سراج ومدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين.

وللمناسبة شكر النائب بلال عبد الله بإسم أبناء اقليم الخروب البعثة العسكرية الإيطالية والحكومة الإيطالية والجيش الأيطالي، على "مساعدتهم لبنان ووقوفهم الى جانب شعبه"، لافتا الى "انها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المستشفى مساعدات طبية من هذا الفريق".

