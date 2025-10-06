شارك النواب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني البروفسور فريد البستاني ورئيس لجنة الصحة العامة الدكتور بلال عبد الله ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فادي علامة، في الاجتماع الافتتاحي لفريق التنسيق المشترك، وهو حدث جانبي نظمه الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مصر، بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وأكد البستاني "أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة"، مؤكدا "ضرورة التعاون لتزويد لبنان بالمستلزمات والمعدات الطبية الحديثة".

وتحدث عن "التزام لبنان مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والإقليمية، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى تحقيق أمن صحي شامل وتنمية صحية متوازنة في المنطقة".

ومن جهته، أشار علامة إلى أن "تجربة النظام الصحي المصري جيدة، ويجب الاقتداء بها".