دعا تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان في بيان اصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة البروفسور يوسف بخاش وحضور الهيئة الادارية في نقابة المعالجين الفيزيائيين، إلى مكافحة ظاهرة منتحلي الصفة في أكثر من مجال صحي من شأنها ان تؤثر سلبًا على صحة المريض من جهة وإلى تكبيده مصاريف وأعباء اضافية خصوصًا في حال وقوع خطأ أو إهمال.

وأضاف: ان التجمع في صدد إعداد ملف كامل حول منتحلي صفة صحية مهما كان نوعها، ومن المفترض ان ترفعه إلى المسؤولين لإنشاء مكتب متخصص لمعالجة هذا الملف الشائك وتحميل كل منتحل صفة مسؤولياته القانونية والمعنوية.

اضاف : لقد حان الوقت لنحذو حذو الدول المتقدمة والمتطورة في تحديث بعض القوانين وتوضيح بعض التعريفات المتعلقة في مجال الصحة، خصوصًا القطاعات الصحية المكملة لها.

وتابع : قرر نقباء التجمع القيام بزيارة إلى العاصمة الفرنسية للاجتماع بنظرائهم الفرنسيين لتفعيل التواصل في ما بينهم ونقل الخبرات العلمية والصحية خصوصًا في مجالات الوقاية والعلاج.

كما قرر المجتمعون التحضير لهذه الزيارة التي ستكون في النصف الأول من تشرين الأول المقبل.