المركزية- تستكمل الجولة الثالثة اليوم من بطولة لبنان في كرة السلة بلقاء غير منقول مباشرة بين نادي البترون على أرضه ونادي هوبس عند الساعة 8h30.

أما غداً، فيواجه بيروت على ارضه المركزية جونية عند الساعة 21h45 مباشرة عبر قناة MTV. ولدى بيروت انتصاران وخسارة في البطولة حتى الآن، اما المركزية فلديه انتصار وهزيمة.

من جهة أخرى، حسم أمس نادي المريميين الشانفيل مباراته امام نادي حراجل خارج أرضه بنتيجة 83-89.

وبهذا الانتصار يكون الماريست قد جمع في رصيده انتصارين، مقابل خسارة كانت امام نادي بيروت فيرست الاحد الماضي في ديك المحدي. أما حراجل، فلا يزال يعاني من عدم تمكنه من الفوز بأي لقاء حتى الآن.

وبعد الانتهاء من المباراة، اعلن الشانفيل انه وقّع مع اللاعب كريم عز الدين الذي كان يلعب مع النادي المتني الموسم الماضي، وسيلتحق بالفريق فور عودته من اليابان حيث يلعب مع أحد الأندية هناك.