توقعت مصادر متابعة لزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان المزمعة بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر، أن يصدر البرنامج الرسمي للزيارة وتفاصيله هذا الأسبوع، وربما ما بين اليوم الاثنين أو الغد.

وقالت المصادر إن المراجعة الأخيرة لجدول الزيارة قد أنجزت يوم الجمعة الماضي، ويفترض أن تصل إلى لبنان لمناقشتها، على أن يعلن الجدول في وقت موحد من الفاتيكان ولبنان.

وتحمل هذه الزيارة البابوية إلى جانب بعدها الديني للمسيحيين، بعدا سياسيا، إذ سيطلق بابا روما سلسلة إشارات إلى الداخل اللبناني والى العالم العربي وسائر الدول، عنوانها الأساسي نبذ الحرب والتمسك بالسلام.

وعلمت «الأنباء» أن البابا سأل بعض المحيطين عن الظروف التي أدت إلى عدم التقدم في إيجاد الحلول في لبنان والأسباب الكامنة وراء ذلك، وأنه سيشجع اللبنانيين على الحوار والتلاقي والجلوس معا. كما سيحث دول العالم على الالتفات إلى هذا البلد. كما سيؤكد البابا على تطبيق الدستور اللبناني وتمكين المؤسسات الرسمية من القيام بدورها.

وقد بات معلوما أن البابا سيصل بعد ظهر الأحد في 30 نوفمبر إلى لبنان، وسيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة د.نواف سلام في قصر بعبدا، وربما يكون هناك لقاء موسع يحضره الوزراء والنواب تتخلله كلمة للبابا، على أن يلتقي عصر الأحد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

ويوم الإثنين يزور البابا دير مار مارون في عنايا (قضاء جبيل) دير القديس شربل، وهو قديس لبناني ماروني وصلت شهرته إلى العالم، على أن يحتفل بالقداس الكبير يوم الثلاثاء في الواجهة البحرية لبيروت.

وسيلتقي البابا الإثنين شبيبة لبنان والبطاركة والمطارنة الكاثوليك والرهبان والراهبات والكهنة على مستوى لبنان في بازيليك سيدة لبنان في حاريصا.

ويتوقع أن تكون له أكثر من كلمة تشدد على دور المسيحيين في لبنان ودورهم بالتعاون مع إخوتهم من طوائف أخرى، علما أن البابا وعلى غرار سلفه الراحل البابا فرنسيس هو من دعاة الوحدة والتقارب بين الأديان والتعاون حتى داخل الديانة المسيحية بين مختلف الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكية. كما أنه سيؤكد على وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال زيارته التاريخية للإمارات ولقائه شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في 4 فبراير 2019.

كما يزور البابا مقر جمعية راهبات الصليب في تلة بقنايا ـ جل الديب بساحل المتن الشمالي، حيث يلتقي مؤسسات اجتماعية وراهبات يعملن في الخدمة العامة، علما ان الدير أسسه الطوباوي يعقوب الكبوشي (تم تطويبه في ساحة الشهداء بوسط بيروت عام 2008).

بوليين فاضل - الانباء الكويتية