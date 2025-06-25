Jun 25, 2025 12:41 PMClock
دوليات
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البابا يدعو إيران وإسرائيل إلى عدم الانتقام بعد الحرب

ناشد البابا لاوون إيران وإسرائيل اليوم الأربعاء عدم السعي إلى الانتقام ‏بعد الحرب التي استمرت 12 بينهما والتي انضمت إليها الولايات ‏المتحدة بشن غارات جوية دعما لإسرائيل لاستهداف منشآت تخصيب ‏اليورانيوم الإيرانية‎.‎

 وقال البابا في تعليقات في ختام اللقاء الإسبوعي في ساحة القديس بطرس ‏‏"فليتم رفض كل منطق قمعي وانتقامي، وليجري اختيار طريق الحوار ‏والدبلوماسية والسلام بعزم‎"‎‏.‏

وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‏بين إيران ‏وإسرائيل صامد اليوم الأربعاء، بعد يوم من إشارة البلدين إلى ‏انتهاء حربهما ‏الجوية على الأقل في الوقت الراهن.‏

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