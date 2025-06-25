ناشد البابا لاوون إيران وإسرائيل اليوم الأربعاء عدم السعي إلى الانتقام بعد الحرب التي استمرت 12 بينهما والتي انضمت إليها الولايات المتحدة بشن غارات جوية دعما لإسرائيل لاستهداف منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.
وقال البابا في تعليقات في ختام اللقاء الإسبوعي في ساحة القديس بطرس "فليتم رفض كل منطق قمعي وانتقامي، وليجري اختيار طريق الحوار والدبلوماسية والسلام بعزم".
وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل صامد اليوم الأربعاء، بعد يوم من إشارة البلدين إلى انتهاء حربهما الجوية على الأقل في الوقت الراهن.