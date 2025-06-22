أعلن البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الأحد، بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في إيران أنّ "البشرية تصرخ وتطالب بالسلام إزاء الأخبار المقلقة الآتية من الشرق الأوسط".



وقال البابا في ختام صلاة التبشير الأسبوعية في الفاتيكان، إنّ "كل عضو في الأسرة الدولية يتحمّل المسؤولية الأخلاقية بوضع حدّ لمأساة الحرب قبل أن تتحوّل إلى هاوية لا يمكن ردمها".

إلى ذلك، حذّر البابا من خطر التغاضي عن الضرورة العاجلة لتأمين مساعدات إنسانية لقطاع غزة المدمر والمهدد بالمجاعة في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرين شهراً.



وقال البابا: "في هذا السياق الخطير الذي يشمل إسرائيل وفلسطين، قد يتم تناسي المعاناة اليومية للسكان، وخصوصا في غزة ومناطق أخرى حيث الحاجة العاجلة إلى مساعدة إنسانية مناسبة تزداد إلحاحاً".