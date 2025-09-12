استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل مواجهتها بما يعزز الاستقرار.

وقد نوه اللواء منسى بالدور المحوري لجهاز أمن الدولة في الحفاظ على الأمن، مشدداً على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل رفع مستوى الأداء وتطوير أساليب العمل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.