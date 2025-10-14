في غزة، انجزت الخطوة الاولى من خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بادخال المساعدات ووقف النار، وتبادل الاسرى والمحتجزين من الاسرائيليين والفلسطينيين، امتداداً الى قمة السلام في شرم الشيخ التي كان بطلها الرئيس دونالد ترامب، محاطاً بزعماء عرب ومسلمين واوروبيين من اجل احلال السلام، وانعاش الاتفاقيات الابراهيمية في عموم الشرق الاوسط، الذي لن يشهد حرباً عالمية ثالثة، على حدّ تعبير سيد البيت الابيض.

وبحسب معلومات «اللواء» فإن لبنان الرسمي يترقب الخطوات المقبلة بعد الاتفاق الامني في غزة وكيف سيتطور بعد كلام ترامب ومؤتمر شرم الشيخ عن تحقيق السلام في المنطقة وبدء البحث في اعادة اعمار قطاع غزة. ولم يتلقَّ المسؤولون اي اتصال خارجي بخصوص الخطوات المقبلة ولا كيف سيتم التعامل مع اوضاعه واين مكانه في حركة التسوية الجارية ولو ببطء. وكيف سيكون شكل هذه التسوية؟. لذلك فالانتظار اللبناني هو سيد الموقف، لكن مع ترقب ما سيقوم به الجانب الاميركي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته المتصاعدة على لبنان، وبإنتظار انتهاء مهلة الشهرين المعطاة لجمع السلاح جنوبي نهر الليطاني.

المصدر: اللواء