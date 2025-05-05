إنتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية عند الساعة السابعة من مساء أمس بعد اقفال صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان وبدء عملية الفرز.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان فوز عدد من المخاتير وتقدّم لوائح انتخابية في عدد من البلديات.

- فازت لائحة "الأمل في عمشيت" برئاسة الدكتور جوزف الخوري والمدعومة من الرئيس ميشال سليمان.

- كما فازت لائحة "الشويفات تواكب" برئاسة نضال الجردي المدعومة من أرسلان وجنبلاط والعائلات في المدينة تحقّق فوزاً كاسحاً بفارق يقارب الـ٥٠٠ صوت بين المرشّح الأخير على اللائحة والمرشح الأوّل على اللائحة الأخرى المدعومة من "كلّنا إرادة" والنائب مارك ضو والمجتمع المدني.

- كذلك، فازت في انتخابات المجلس البلدي في رشميا لائحة "رشميا أولاً" المدعومة من حزب القوات اللبنانية ب ١٤ عضواً من أصل ١٥ وهي تضم أنطوان ابو فياض رئيساً وسليم ابي ضاهر نائباً للرئيس. كما فاز ثلاثة مخاتير هم جوزف بو سلوان وأنطوان نجم وفادي الكفراوي.

- وفازت لائحة "سوا لحمانا" برئاسة أمين لبّوس وماري دومينيك فرحات مع خرقٍ وحيد للائحة.

- كذلك، فازت لائحة "نبض جديد " كاملة برئاسة المهندس ربيع ابي عاد في انتخابات بلدية دفون قضاء عاليه المدعومة من عائلات دفون. وكان رئيس البلدية الجديد ربيع ابي عاد قد اعلن سابقا ان المعركة في انتخابات البلدية تتخذ طابعا عائليا وليس طابعا حزبيا حيث سارعت الاحزاب الى تأييد نجاح اللائحة لمصلحة البلدة حيث طالب الجميع التعاون لخير هذه البلدة .

- فوز لائحة حراجل أحلى برئاسة الدكتور خليل خليل.

- فوز لائحة دير القمر 2030 المدعومة من حزبي الاحرار والتيار الوطني الحر برئاسة ناجي جرمانوس.

- فوز لائحة طوني بو انطون المدعومة من النائب ابراهيم كنعان في بلدة القعقور المتنية.

وأعلنت الماكينة الإنتخابية لـ"التيار الوطني الحر":

- فوز جهاد باسيل عن المقعد الاختياري في معراب

- فوز جوزف نصور عن المقعد الاختياري في طبرجا

- فوز يعقوب مراد عن المقعد الاختياري في مرادية

- فوز ادمون ايي شقرا عن المقعد الاختياري في كفرعميه

- فوز نجيب نصار عن المقعد الاختياري في عين كسور

- فوز ريشار الخوري عن المقعد الاختياري في سوق الغرب

- فوز ميشال ابي سعد عن المقعد الاختياري في سلفايا

- فوز جورج عيد و بيار اميل في مخترة منصورية بحمدون

- فوز جورج نجيم في مخترة معاصر الشوف

- فوز هيكل عون وجانيت أبي ناصيف في مخترة مجد المعوش

- فوز أسعد أبي راشد في مخترة جسر الباشا

- فوز فادي خليل وناصيف عازار في المخترة في سن الفيل

- فوز جوزيف عبد الكريم في المخترة في عين الرمانة

- فوز جوني النمر وأنطوان بعقليني في المخترة في الحدت

- فوز روجيه ابي خليل عن المقعد الإختياري في بعبدا

- فوز ميشال خوري عن المقعد الإختياري في بطشاي

- فوز جان بو فرح وايلي فارس يمين في المخترة في حمانا

- فوز عقوب يوسف هاشم عن المقعد الإختياري في حاصبيا

- فوز جريس أبي شهلا عن المقعد الإختياري في وادي الست

- فوز المختار أمين الخوري بطرس في الدكوانة

- فوز المختارَين روجيه قصيفي وجول ضاهر في جبيل - بلاط

كذلك، أعلنت ماكينة "القوات"

الانتخابية فوز اللائحة البلدية الكاملة المدعومة من "القوات اللبنانية" في بلدة التعزانية، برئاسة ربيع أبي منصور، في مواجهة لائحة "التيار الوطني الحر" التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أنطوان أبي منصور.

وفاز سامي افرام بالمقعد الاختياري في سرعيتا في جرد جبيل.

وفاز ناصيف الياس في مخترة رأس الحرف في قضاء بعبدا.

وأفيد بفوز يونس ضاهر بالمقعد الاختياري في حي القبة - الشويفات عن عرب خلدة.

كما أفيد بفوز المخاتير سهيل سليمان طعمة وفاء وديع القارح و ايلي وهبة في الانتخابات الاختيارية في كفرشيما.

وفي كفردبيان، أفيد بفوز المخاتير: وسيم مهنا، افرام سلامه، اسعد عقيقي وشربل زغيب.

كما فاز كلّ من غالب عويدات ومصطفى يونس بعضوية المجلس الاختياري في شحيم، من أصل 18 مقعداً اختيارياً.

ايضاً، فاز المخاتير الثلاثة المرشحين على لائحة "نهضة جونية" في حارة صخر وهم: بشارة غانم وكارلوس الشبابي وربيع الخوري.

هذا وأفادت "صوت لبنان" بالنتائج الاولية التالية:

- فوز المختار بشارة زينون - بياقوت

- فوز جورج سماحة في مخترة الجوار

- فوز جهاد معتوق في مخترة ضهر الصوان

- فوز ميلاد سلامة في مخترة العطشانة

- فوز روبير عبيد في مخترة عرمون

- فوز رومانوس داوود في مخترة حارة حمزة

- فوز جوزيف عبد الأحد في مخترة الدوار

- فوز عادل الأسمر في مخترة الكنيسة

- فوز سليمان سمير الشرتوني في مخترة بلدة شرتون

- فوز وليد الأشقر في مخترة بيت الككو

- فوز فادي شويري في مخترة المكلس

- فوز ساسين القاعي عن المقعد الإختياري في بلدة مار بطرس

- فوز نخله كحاله، روني ابو خليل وناصيف عازار عن المقاعد الإختيارية في سن الفيل حي البلدة

- فوز روبير أبي نادر عن المقعد الإختياري في سن الفيل حي جسر الباشا

- فوز أسعد أبي راشد عن المقعد الإختياري في سن الفيل حي جسر الباشا

- فوز بيار عيراني عن المقعد الإختياري في بلدة الشياح

- فوز عادل دعيبس عن المقعد الإختياري في بلدة الشياح

- فوز داني الياس داغر في بلدة الجميلية في اقليم الخروب بـ139 صوتا، فيما بلغ عدد المقترعين 168, وعدد الناخبين 462 ناخبا.

- فوز كاتيا كسرواني مرعب عن المقعد الإختياري في غدراس

- فوز عبدو خوري عن المقعد الإختياري في بلدة بنتاعل

- فوز جاد توفيق زغيب بالمقعد الإختياري في الجليسة/جورة القطين

- فوز المرشح فادي مارون بعيني عن المقعد الإختياري في عين الدلبة

- فوز باسيليوس الحاج، خيرالله حاموش عن المقاعد الإختيارية في المنصوري

- فوز ناجي يمين، داوود الحايك وايلي الحايك عن المقاعد الإختيارية في بيت الشباب الشاوية والقنيطرة

- فوز متى متى عن المقعد الإختياري في عين الجديدة

- فوز فادي سعد عن المقعد الإختياري في رمحالا

- فوز صباح قرباني وشربل ملكي عن المقاعد الإختيارية في بعبدات

- فوز شربل كرم وفيليب طعمه عن المقاعد الإختيارية في قرنة الحمرا

- فوز لائحة "تجمع عائلات حارة حريك" الاختيارية المدعومة من النائب آلان عون بالكامل

- فوز طوني تابت وفؤاد جبور عن المقاعد الإختيارية في بحمدون عاليه

- فوز جورج القاعي والياس القاعي عن المقاعد الإختيارية في القليعات

- فوز طوني فارس بو عبود عن المقعد الإختياري في الدكوانة

- فوز جميع مخاتير لائحة "الدكوانة ٢٠٣١" بفارق اكثر من ١٧٠٠ صوت عن المرشّح الخاسر

- فوز زيدان عون عن المقعد الإختياري في الفنار

- فوز شوقي ابي غانم عن المقعد الإختياري في وطى الجوز

- فوز أفاديس أنترانيك كوركونيان عن المقعد الإختياري في مزهر

- فوز جورج حنا ابو جوده عن المقعد الإختياري في الفياضية



- فوز سليم مكرزل عن المقعد الإختياري في عين علق

- فوز سمير عبده شعيا عن المقعد الإختياري في ترشيش

- فوز أنطوان لطيف وميلاد زيلع عن المقاعد الإختيارية في العقيبة

- فوز فؤاد سركيس عن المقعد الإختياري في الشبانية

النتائج الأولية لانتخابات البلديات

أما عن انتخابات البلديات، فأعلنت ماكينة لائحة "جبيل أحلى" فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل.

وأعلنت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر فوز لائحة آلان عيد في المطلة وفوز اللائحة المدعومة من التيار في رويسة النعمان.

وفي بلدية الدكوانة، فازت اللائحة التي يرأسها أنطوان شختورة بالكامل. وأعلن "التيار الوطني الحر"، فوز نائب الرئيس جورج صادر والأعضاء داني متى، ريمون ابي عبود، زياد وازن.

واعلن رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر عبر قناة "الجديد" فوزه بـ80% من الأصوات، وقال إن "هذا تكليف بمحبة وسأواصل الوقوف إلى جانب أهالي الحازمية الذين يعرفون من يفي بوعوده".

كما فازت لائحة جورج عون في الحدت بكامل أعضائها الـ 18.

كذلك، أفيد بتقدم لائحة "أمل عمشيت" بنتيجة ١٥-٠ حتى الآن والممثل طوني عيسى حاز النسبة الاعلى من الاصوات وبلغت ٣١٢ صوتا.

كذلك، فازت لائحة "بولونيا بتستاهل إنماء" المدعومة من حزب الكتائب، بحسب "صوت لبنان".

وفازت لائحة "بياقوت بتجمعنا" برئاسة طوني زينون المدعومة من حزب الكتائب.

كما فازت لائحة " ارادة صلبة بتعمل فرق" برئاسة نيكول الجميّل في بكفيا المحديثة كاملة.

وفازت لائحة "كلنا لضيعتنا" برئاسة كميل عطالله وموريس غبريل في بيت شباب.

كذلك، فازت لائحة "قرطبا بتستاهل" في الانتخابات البلدية في قرطبا.

وفازت لائحة انماء بحمدون المحطة بكامل أعضائها.

هذا وفازت لائحة التنمية والوفاء بكامل مرشحيها في بلدات الجية وجون والوردانية.

وأفيد بفوز لوائح "التنمية والوفاء" في بلدات حجولا ورأس أسطا وعين الغويبة وبشتليده وفدار والمغيري في جبيل.

‏وفازت لائحة "صار وقتا" الجديدة البوشرية برئاسة أوغوست باخوس المدعومة من "القوات" و"الكتائب" وإبراهيم كنعان.

وفي برجا، فازت اللائحة المدعومة من اللواء علي الحاج في البلدية.



كذلك، فازت لائحة الحوار والقرار برئاسة جان الاسمر في الحازمية كاملة.



كما فازت لائحة "ضيعتنا احلى" في وادي شحرور السفلى برئاسة جورج ابي راشد باكملها وهذه اللائحة مدعومة من حزب الكتائب.



هذا وافيد بفوز اللائحة المدعومة من الياس المر في الزلقا.



وفازت لائحة "أوفية لشرتون" برئاسة جوزيف مارون المدعومة من حزب "الكتائب".



وأفيد بفوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر بكامل اعضائها في بسوس 12-0.



كما أفيد بفوز لائحة "التوافق بيجمعنا" في زوق مصبح.



هذا وفازت نتائج ميفوق القطارة، بفوز لائحة الأمل والعمل برئاسة الدكتور بشير الياس بكامل أعضائها.



وأفيد بفوز لائحة حسام الجوهري في عرمون بنتيجة 15 - 0 على لائحة فراس فضيل الجوهري.

و فاز المخاتير هادي يزبك وجورج نصور وغسان خوري في جديدة المتن.

كما فاز روجيه ابراهيم وايلي موريس ابو عون عن المقاعد الإختيارية في عين سعادة.