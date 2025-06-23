المركزية- صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام اللبناني البيان التالي:

"يتابع المأمورون المتمرنون دورة تنشئة في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون إعتباراً من 01 / 07 / 2025 ، على أن يلتحقوا بالمعهد وفقاً للتالي:

- تلتحق الدفعة الأولى بتاريخ 01 / 07 / 2025 وعددها 400 مأمور متمرن (من الرقم 1 لغاية الرقم 400 حسب رقم التصنيف)

- تلتحق الدفعة الثانية بتاريخ 02 / 07 / 2025 وعددها 300 مأمور متمرن (من الرقم 401 لغاية الرقم 700 حسب رقم التصنيف)

للإطلاع على التصنيف يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/488

وتذكّر المديرية بالحاجيات والتجهيزات المفترض بهم تأمينها لزوم دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وذلك عبر الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/482".