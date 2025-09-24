Sep 24, 2025 8:40 PMClock
دوليات
الامم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

عاد مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم، داعية إلى "توفير مزيد من الدعم لتمكين آخرين من العودة".

وجاء في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: "خلال تسعة أشهر فقط، عاد مليون لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024"، داعية المجتمع الدولي إلى توفير "مزيد من الدعم لوضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم خلال السنوات الـ14 الماضية، ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار".

                       

