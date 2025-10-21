يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق المعدلات.

تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

-الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة

-الحرارة: تتراوح ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الــ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.

الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.



