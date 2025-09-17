خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، خفّض الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، الأربعاء، أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر تتهدّده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في الهيئة. الفائدة الرئيسي عند مستوى يتراوح بين 25.4 % و4%، في أول قرار له في 2025.

واتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4,0 بالمئة و4,25 بالمئة، مع توقع خفضين إضافيين هذا العام. وحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.

ويعد قرار "الفيدرالي" أول خفض للفائدة الأميركية في عام 2025، إذ يعود آخر خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى ديسمبر 2024.



ويوم الاثنين، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تنفيذ خفض "أكبر" في أسعار الفائدة المرجعية، مشيرا إلى سوق الإسكان في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل اجتماع "الفيدرالي" هذا الأسبوع.

من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قرارات السياسة النقدية تستند إلى البيانات الاقتصادية وليس إلى الإملاءات السياسية.