أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم أن أجهزتها الأمنية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى اعتقال أعضاء خلية ضالعة في عمليات الوساطة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله :"إن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ومعاون رئيس أركان القوات السودانية ياسر العطا، وعددا من رجال الأعمال السودانيين".